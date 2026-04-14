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纪惠柯士甸广场再传易手 内地客掷5.8亿全幢承接 料回报约5.7厘

楼市动向
更新时间：11:04 2026-04-14 HKT
发布时间：11:04 2026-04-14 HKT

纪惠集团年前售柯士甸广场全幢，物业曾传易手，最终未真正落实，近日再有突破性进展，市场消息透露，该全幢终告易手，由内地投资者以约5.8亿承接。

佐敦柯士甸道83号，地盘面积约7044方呎，现批则面积约81705方呎，以部分交吉及部分连约出售，以易手价约5.8亿计算，平均呎价7099元，纪惠于2006年以约4.5亿购入物业，持货19年赚约1.3亿或29%，该物业市值呎租逾28元，料回报约5.7厘。

相关文章：纪惠压力减轻叫价回稳 尖沙咀柯士甸广场意向7亿放售

佐敦柯士甸道83号全幢以5.8亿易手。
佐敦柯士甸道83号全幢以5.8亿易手。
市场消息透露，该全幢终告易手，由内地投资者以约5.8亿承接。
市场消息透露，该全幢终告易手，由内地投资者以约5.8亿承接。

该物业楼高约23层，地下至10楼主要为零售商舖及餐厅，11至23楼为办公室。目前租户涵盖医疗保健、美容、教育、专业服务及零售等多个多元行业，物业享开扬九龙公园及尖沙咀城市景观，高层可远眺维港景。

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