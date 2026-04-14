创投名人频买砖头 Lalamove钟永良豪掷7353万 狂扫尖沙咀瑜意12伙

新盘销情持续炽热，更不乏名人大举扫货。上月开售的华懋旗下尖沙咀瑜意，获电召货车平台Lalamove创投人之一的钟永良，豪掷逾7353万连扫12伙，当中9伙为2楼连平台特色单位，包括8伙1房及1伙2房单位，面积274至435方呎，连42至129方呎平台，成交价536.4万至1045.5万，呎价19089元至24034元。

至于余下3伙均为3楼的1房单位，面积285至293方呎，成交价526.9万至536.9万，呎价18324元至18669元。

钟永良属最大手买家

瑜意属于华懋旗下重建项目，在上月中价单推售160伙，并即日沽清，包括有11组买家购入7 伙或以上，当时华懋销售及市场总监封海伦表示，大手客时段已迅速沽出109伙，反映买家对项目优越地段及投资价值信心强劲。而上述钟永良一口气购入12伙，属于最大手买家。

值得关注的是，钟永良近年活跃在新盘投资市场，包括2024年大手购入跑马地新盘One Jardine's Lookout共5个单位，成交价介乎448.5万至981.3万元，共涉资3,339.9万元，呎价约1.8万元。

大手客占首季一手登记量逾一成

据中原地产数据指，截至3月20日，今年首季全港一手市场录得至少265宗大手客入市个案，涉及单位约695伙，总成交金额达71.3亿元，创2008年后同期新高，大手客交易更占整体一手登记量逾一成。

瑜意16楼B无改动示范单位：

瑜意16楼B经改动示范单位：

瑜意价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积

(平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2026/3/10 42 287至468平方呎 583.2万至1,175.4万元

(19,771至25,784元) 2号价单 2026/3/8 68 274至444平方呎 551.5万至1,152.5万元

(19,576至25,958元) 1号价单 2026/3/5 50 281至440平方呎 533万至1,050.4万元

(18,546至23,874元)

瑜意共提供164伙，主打1房及2房户型。项目位处尖沙咀核心地段，步行约1分钟即达港铁站，前往香港西九龙高铁站亦仅约5分钟。

瑜意基本资料 地址 尖沙咀德兴街8号 座数 1座 单位数目 164伙 户型 开放式至2房 实用面积 274至468平方呎 预计关键日期 2026年9月16日 示范单位地址 荃湾如心广场1期5楼 发展商 华懋

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