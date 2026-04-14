创投名人频买砖头 Lalamove钟永良豪掷7353万 狂扫尖沙咀瑜意12伙
更新时间：10:33 2026-04-14 HKT
发布时间：10:33 2026-04-14 HKT
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新盘销情持续炽热，更不乏名人大举扫货。上月开售的华懋旗下尖沙咀瑜意，获电召货车平台Lalamove创投人之一的钟永良，豪掷逾7353万连扫12伙，当中9伙为2楼连平台特色单位，包括8伙1房及1伙2房单位，面积274至435方呎，连42至129方呎平台，成交价536.4万至1045.5万，呎价19089元至24034元。
至于余下3伙均为3楼的1房单位，面积285至293方呎，成交价526.9万至536.9万，呎价18324元至18669元。
钟永良属最大手买家
瑜意属于华懋旗下重建项目，在上月中价单推售160伙，并即日沽清，包括有11组买家购入7 伙或以上，当时华懋销售及市场总监封海伦表示，大手客时段已迅速沽出109伙，反映买家对项目优越地段及投资价值信心强劲。而上述钟永良一口气购入12伙，属于最大手买家。
值得关注的是，钟永良近年活跃在新盘投资市场，包括2024年大手购入跑马地新盘One Jardine's Lookout共5个单位，成交价介乎448.5万至981.3万元，共涉资3,339.9万元，呎价约1.8万元。
大手客占首季一手登记量逾一成
据中原地产数据指，截至3月20日，今年首季全港一手市场录得至少265宗大手客入市个案，涉及单位约695伙，总成交金额达71.3亿元，创2008年后同期新高，大手客交易更占整体一手登记量逾一成。
瑜意16楼B无改动示范单位：
瑜意16楼B经改动示范单位：
瑜意价单
|价单编号
|公布日期
|单位数目
|实用面积
(平方呎)
|折实价 / 呎价
|3号价单
|2026/3/10
|42
|287至468平方呎
|583.2万至1,175.4万元
(19,771至25,784元)
|2号价单
|2026/3/8
|68
|274至444平方呎
|551.5万至1,152.5万元
(19,576至25,958元)
|1号价单
|2026/3/5
|50
|281至440平方呎
|533万至1,050.4万元
(18,546至23,874元)
|瑜意基本资料
|地址
|尖沙咀德兴街8号
|座数
|1座
|单位数目
|164伙
|户型
|开放式至2房
|实用面积
|274至468平方呎
|预计关键日期
|2026年9月16日
|示范单位地址
|荃湾如心广场1期5楼
|发展商
|华懋
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