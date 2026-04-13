仁孚行放售两巨舖 位处铜锣湾及葵涌 市值合共1.8亿

由仁孚行持有的铜锣湾及葵涌两个自用巨舖放售，市值各约9000万，合共1.8亿，可交吉或「售后租回」形式出售。

上址为铜锣湾礼顿道36号嘉栢大厦地舖，建筑面积约11727方呎，设逾25米特阔招牌位，现址汽车陈列室，过往亦一直由知名欧美汽车品牌作为陈列室用途，物业可交吉或以售后租回形式出售，市值价格及月租各约9000万及约50万，以此计算，市值呎价7675元，料回报约6.7厘。

另一项物业位于葵涌和宜合道26号和宜商场1楼，建筑约28595方呎，市场估值约9000万，呎价约3147元，市值月租约40万，料回报约5.3厘。

物业现址汽车维修工场，有车路直达，车主可驾车入场保养维修，物业拥有特高楼底约4.3米，方便升高车辆施工，并设写字楼供接待客人及职员办公，同时配备充电桩与洗车间，业务即时投入营运。

铜锣湾礼顿道36号嘉栢大厦地下巨舖，市值9000万。

世邦魏理仕香港资本市场部执行董事兼主管甄浚岷表示，本港登记汽车数量由2010年约64万辆，增至2025年约79.9万辆，长期保持稳步上升。

近年随着内地汽车品牌积极攻港，多个国产品牌抢占市场份额，2025年销售排行反映出国产品牌逐步得到港人支持，未来竞争将更趋多元。