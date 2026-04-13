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旺角砵兰街银主巨舖5000万售 较意向价降2800万 料回报逾4厘

楼市动向
更新时间：09:43 2026-04-13 HKT
发布时间：09:43 2026-04-13 HKT

近期舖位交投趋活跃，交投渐增加，旺角太子砵兰街一个银主巨舖，建筑面积逾2772方呎，以近5000万易手，平均每呎约1.8万，新买家料回报约4.3厘。

上址为旺角太子砵兰街368、368A及368B号耀中大厦地舖，建筑面积约2772方呎，物业早于年前沦为银主盘，最初于2024年底放售时意向价约7800万，随后多番减价，市场消息透露，近日以接近5000万易手，每呎1.8万，现租客人气火锅店，租期至2027年，月租约22.2万，另加3年生约至2030年，以易手价计算，料回报约4.3厘。

旺角太子砵兰街368、368A及368B号耀中大厦地舖，以接近5000万易手。
旺角太子砵兰街368、368A及368B号耀中大厦地舖，以接近5000万易手。

较7年前旺市显著回落

上述砵兰街属饮食及零售段，由投资者承接，看中该地段舖位罕有放售，多年未录大买卖，该舖坐拥宽门面及高楼底，实用面积约1941方呎，门面45呎，物业邻近花墟及始创中心等旅游点，并靠近跨境巴士站及旺角维景酒店，聚集旅客，由该舖位步行至太子港铁站，步程约1分钟。

2019年5月，上址毗邻的砵兰街400号地舖，建筑面积约790方呎，以2430万易手，每呎高达3.08万，可见上述舖位呎价较7年前旺市显著回落。

网购冲击建材段租值

「饮食段」舖位受网购冲击相对较少，租值高于「建材地段」，「建材段」砵兰街于2024年3月录一宗瞩目买卖，砵兰街292至294号地舖，建筑面积约2000方呎，以6700万易手，平均每呎3.35万，租客友晖云石。

原业主于2010年6月以1.098亿购入，持货14年帐面亏损4280万，物业跌幅39%。

市场人士指，2010年时未有网购冲击，买建材必须到实体店挑选实物，近年网购普遍，对实体店构成压力。上述舖位曾于2005年5月以6880万易手，可说造价一次低于一次。

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