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首季工商舖录1156宗 连续六季突破千宗 乙厦售价累升2.6%

楼市动向
更新时间：10:56 2026-04-10 HKT
发布时间：10:56 2026-04-10 HKT

美联工商舖研究部数据显示，今年首季工商舖录1156宗买卖，按年升8.5%，创四年同期新高；惟成交金额仅107亿，按年跌13.8%。值得注意的是，工商舖注册量已连续六季突破千宗，为2022年后最长纪录。美联集团行政总裁马泰阳认为，价格大跌后吸引资金回流，成交持续企稳。

美联：创四年同期新高

单计3月份，工商舖录约420宗买卖，按月增14.8%，创8个月新高，金额达45.2亿，按月急升78.8%，呈「额量齐升」。由于注册需时，3月数据主要反映2月市况，未反映美伊战争影响。马泰阳指，二手成交带动3月宗数重上400宗，反映实力买家趁低吸纳。

3月金额升幅远超宗数，马泰阳认为，市场虽处调整期，但成交动力增强，资金持续流入。升幅主要来自2宗大型商厦成交：大新银行以近8.4亿购入黄竹坑伟华汇10层，及鹰君集团以约2.51亿购入金钟力宝中心一座全层，共占月内金额逾20%。他指大型机构及本地财团出手，反映长线投资者对核心区写字楼仍有信心，预计此趋势或延续至第二季。

乙厦逆市跑出

首季三大板块成交齐升，但价格分化，乙厦售价累升2.6%，甲厦及工厦分别跌2.7%及2%。乙厦成交集中核心商贸区边陲，因价格较早调整，吸引中小企业自用。三大板块租变幅均低于1%，呈「价稳量稳」。甲厦空置率连续9个月回落至10.2%，为近3年新低；中环区空置率跌至疫后低位，尖沙咀亦逼近去年谷底，显示优质地段承租力增强。

马泰阳预期，首季成交量维持高企，但美伊战火未熄，短期市场未必出现更大升幅，料成交保持稳定。战事令环球资金趋审慎，惟对香港直接影响有限，加上本地经济逐步修复，第二季工商舖成交量可维持与首季相若水平。租售价方面，市场信心仍在恢复，整体将窄幅上落，买家续聚焦性价比高的项目。

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