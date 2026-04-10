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私楼落成量1068伙 创4个月新高 供应新界区主导

楼市动向
更新时间：10:33 2026-04-10 HKT
发布时间：10:33 2026-04-10 HKT

私楼供应按月表现大幅增加，据差估署数据显示，今年2月私人住宅落成量共有1068个单位，创4个月新高纪录之余，按月飙升约10.6倍；落成单位以新界区主导，共有1062伙；而今年首2个月共有1160伙落成仅达标率6.8%。

差估署：首2个月1160伙

据差估署最新《香港物业报告（每月补编）》显示，今年2月私人住宅落成量有1068伙，为去年10月录3820伙后的4个月新高纪录，对比1月的92伙，按月大增976伙或约10.6倍；不过较去年同期1624伙，按年同期则减少556伙或约34.2%。

总结首2个月共有1160伙私楼单位落成，对比差估署今年全年预测落成量目标16980伙、达标率约6.8%。而首2个月数字对比去年同期3510伙亦下跌2350伙或约67%，数字亦是近5年按年同期最少。

据差估署数据显示，今年2月私人住宅落成量共有1068个单位。
据差估署数据显示，今年2月私人住宅落成量共有1068个单位。

若按单位面积计算，落成量仍然以细单位占最多，面积432至752方呎有451伙落成，占整体约38.9%；其次为面积753至1075方呎单位涉378伙，占整体约32.6%；而面积431方呎或以下的细单位则有244伙，占比约21%。

大单位方面，面积1076至1721方呎单位，共有82伙，占比约7.1%；而面积1722方呎或以上豪宅单位仅有5伙，占比约0.4%。

落成单位以新界区主导

以地区划分，落成单位以新界区主导，共有1062伙，为同月整体供应的约99.4%，是去年10月后单月最多，而今年1月该区为「零落成」；而港岛区及九龙区亦有单位落成，各占3伙，按月分别大幅减少约96.7%及显著上升约50%。

利嘉阁研究部主管陈海潮指出，数字上看起来升幅相当惊人，但只是基数过低的技术性反弹，并不能解读为供应潮的来临。结合今年首两月累计及全年预测来看，私人住宅供应格局其实正在收紧，这对楼价中长期会带来一定支持，楼市仍呈「供少求多」格局，今年整体倾向乐观。对发展商来说，在整体供应减少的大环境下，少了去库存的巨大压力，定价策略的主导权将进一步转强，尤其在供应相对紧张的市区，新盘定价料会较进取。

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