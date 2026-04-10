「舖王」邓成波儿子遭申请破产 银主3亿沽家族名下油麻地巨舖 12年前高价回购终跌6成

已故「舖王」邓成波家族近年被指陷入财困，名下多个物业沦银主盘或需要蚀卖套现。据司法机构网页显示，邓成波儿子邓耀升昨日（9日）被一间公司入禀高等法院，提出破产呈请。案件排期至6月9日聆讯。资料显示，呈请人是利盛发展有限公司。在面临法律诉讼的同时，与家族相关物业再录得大幅折让成交。油麻地弥敦道一个基座商场银主盘刚以约3亿易手，平均每呎仅5068元，新买家料回报逾6厘。该物业曾由邓成波家族持有，2010年时沽货获利，惟4年后再以高价8.3亿回购，以最新成交价计算，较买入价低约63%，不足当年一半。

上址为弥敦道525至543A号部分地下至3楼基座商场，位处弥敦道与窝打老道大单边，总建筑面积约5.92万方呎，包括地下商舖逾4000方呎，以易手价约3亿计算，平均每呎5068元，现时以部分出租及交吉易手，新买家料回报逾6厘。

MK1超级数码广场开幕情况：

曾沽货获利 2014年逾8亿回购

该物业曾由邓成波家族持有，当年旺市时，曾将该商场打造成为售卖数码电子用品的「MK1超级数码广场」，并于2010年将物业以7亿售予中港商人陈锐成，陈氏将商场主题定为医疗中心美迪宁广场。4年后即2014年，邓成波再以8.3亿回购该商场，并将之打造为婚嫁用品商场。不过，随后舖市滑落，该商场部分楼面交吉多年，并于去年被银主接管。

今年以来，邓成波家族较瞩目的包括沽售观塘及湾仔巨舖，观塘骏业街56号中海日升中心地下5个舖位，连同12个车位，以1.72亿易手，舖位总建筑面积约18637方呎，连同该厦5楼12个车位。邓成波家族于2014年至2017年期间，分阶段购入该批舖位及车位，合共涉约4.938亿，以最新成交价计，帐面较当年贬值约3.218亿，蚀幅高达65%。

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另外，湾仔道3号尚翘峰商业部分，以4300万易手，物业包括地下B5号舖，以及1至2楼，建筑面积共约14787方呎，亦包括大厦外墙B部分，两个上落货位。上述观塘及湾仔舖位，新买家为海港饮食集团（香港）主席刘细和等人，料作为自用。