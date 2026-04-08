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旺角亚皆老街「楼上舖」月租18万 盈立证券进驻 黎永滔：舖市已见底

楼市动向
更新时间：10:35 2026-04-08 HKT
发布时间：10:35 2026-04-08 HKT

近年证券行积极抢滩，成为舖市新势力，旺角亚皆老街一个「单边舖王」年前由证券行以每月逾100万承租，其空置一年半的1楼「楼上舖」，刚吸引另一间证券行进驻，月租18万，平均每呎72元。

物业空置一年半

上址亚皆老街67及69号，位处西洋菜南街单边，该物业地舖及阁楼，富途证券早于2024年5月承租至今，月租逾100万，物业1楼曾由雪褛店，健身中心进驻，惟交吉一年半，市场消息透露，该1楼刚获证券行垂青，每月18万，以建筑面积约2500方呎计算，平均每呎72元，新租客为去年初获周大福控股战略入股的盈立证券，去年先后在铜锣湾及尖沙咀设据点，最新拓展至旺角来。

旺角亚皆老街67及69号单边1楼，由盈立证券以每月18万承租。
旺角亚皆老街67及69号单边1楼，由盈立证券以每月18万承租。

业主黎永滔：舖位已租出

本报向舖主资深投资者黎永滔查询，他证实舖位已租出，并指近期舖市升温，尤其证券行及食肆等行业积极扩张，相信舖市已见底，上述亚皆老街1楼「楼上舖」多年来吸纳热门行业，过往为珠宝金行，现时吸引市场炙手可热的证券行，分别进驻楼上及楼下。

利嘉阁（工商舖）商舖商业及投资部高级营业董事郑得明表示，上述一楼舖位并没有电梯到达，顾客要走几级楼梯，同样位于核心黄金地段，楼上舖「性价比高」，亦显示不同证券行租舖策略不同，当成为楼上楼下的邻居，吸客方式及存在竞争，相信是有趣并值得讨论，可成为教科书题材。

事实上，富途证券近年不断在核心抢租地舖，个个皆耀眼，单是铜锣湾罗素街已有2个据点，其中一个舖位月租高达140万；盈立证券去年亦先后在铜锣湾及尖沙咀插旗，铜锣湾波斯富街77至83号波斯富大厦地下G及J舖，建筑面积约680方呎，每月17万，呎租约250元。尖沙咀弥敦道83至97号华源大厦地下39A号舖连阁楼，建筑面积合共约700方呎，月租13万，呎租约186元。

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