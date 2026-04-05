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红磡THE HADDON放盘10日 速获首置客578万买入

楼市动向
更新时间：09:39 2026-04-05 HKT
发布时间：09:39 2026-04-05 HKT

整体楼市气氛持续向好，二手短炒帐面获利个案显著攀升。美联分行助理区域经理杨锦河表示，红磡THE HADDON本月录得首宗二手成交，为高层T室，面积263方呎，属1房间隔，获首置客以578万承接，实用呎价约21,977元。

杨锦河指，单位以600万放盘，放盘10日获买家洽购，心仪上述单位间隔实用，位处高层，景观开扬，故睇楼1次即决定议价承接该单位自住。原业主于去年12月以约529万购入上述单位，持货短短4个月转手，帐面赚约49万或约9.3%。

朗天峰2房533万成交

利嘉阁分行高级联席董事吴紫旭指，元朗朗天峰1B座低层C室，面积约397方呎，属2房连开放式厨房间隔，单位可享楼景，新近以533万成交，呎价约13,426元。据悉，原业主在去年2月以约446万一手买入单位，持货约1年转手，帐面获利约87万或19.5%。

雅涛居半年帐面赚1倍

美联分行高级分区营业经理陈志贤表示，马鞍山雅涛居1座低层B室，面积约785方呎，属3房间隔，叫价830万放售，吸引同区家庭客议价后以808万承接，呎价约10,293元；据了解，原业主于去年10月以约400万购入，持货仅约半年转手，帐面赚约408万或1倍。
 

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