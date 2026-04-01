旺角砵兰街酒店放售 全幢意向价约1.7亿 酒店部分已获学生宿舍承租

政府积极打造「留学香港」品牌，非本地学生对宿舍需求持续上升，有业主则趁势放售，投资者罗桂有放售旺角砵兰街全幢酒店项目，连同酒店牌照一并出售，意向价约1.7亿。

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旺角砵兰街130至132号全幢酒店放售，意向价约1.7亿。

酒店部分为学生宿舍

中原（工商舖）商舖部资深分区营业董事邓振豪表示，旺角砵兰街130至132号全幢物业，占地面积约1153方呎，总建筑面积约12668方呎，意向价约1.7亿，平均呎价约13420元。

他续称，是次放售物业的租金收入相对稳定，酒店部分为学生宿舍，并全数租出。地下及一楼商舖亦获新租客承租，全个项目月租收入约37万，以意向价计算，回报逾2.6厘。邓氏续称，该酒店坐落旺角弥敦道核心段，邻近兆万中心、家乐坊等，步行至港铁油麻地站需时约4分钟。

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