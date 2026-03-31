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赌王金巴利街遗产地盘4700万售 每呎楼面地价约2777元

楼市动向
更新时间：09:58 2026-03-31 HKT
发布时间：09:58 2026-03-31 HKT

核心区具重建价值地盘有价，原已故赌王何鸿燊持有、位于尖沙咀金巴利街一个地盘，以4700万易手，每呎楼面地价2777元。

原由已故赌王何鸿燊持有

上址为尖沙咀金巴利街20号地盘，由已故赌王何鸿燊持有，去年3月由遗产管理人命推出放售，当时叫价8800万，及至今年1月，管理人调低3800万重推，减幅43%，意向价为5000万，最终以4700万易手，该项目占地约1410方呎，以最高可建楼面约16920方呎计，楼面地价每呎约2777元。市场消息指，上述买卖已于土地注册处登记。

尖沙咀金巴利街一个地盘，以4700万易手。
尖沙咀金巴利街一个地盘，以4700万易手。

毗邻地盘成交价7500万

早前，该地盘毗邻的金巴利街18号地盘，早前市场消息指亦已约7500万易手，占地面积约1400方呎，以商业地积比12倍计算，可重建楼面约16800方呎，每呎楼面地价4464元，同样商业地盘，与20号的呎价相差甚远。市场消息指，该地盘原业主为快译通创办人相关人士，于2019年8月高位接货，作价1.15亿，持货近6年半，帐面贬值4000万，幅度约35%。据消息指，原业主一直企硬价格，未上作让步，不过，该宗交易仍未在土地注册处登记。

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