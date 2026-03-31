油价及息口成关键 美联黄建业：全年楼价维持升10%预测

今年首季本港住宅楼市价量齐升，表现胜预期，但美联集团主席黄建业认为，数据未反映中东战事的影响，需要留意油价及息口走势，次季有可能「价升量微跌」，然而若战争平息，下半年楼市将「转弯入直路」，第三季起有机会回气再上，维持全年「价量齐升」预测，楼价料升约10%。

黄建业认为，中东战事对环球经济的影响尚未完全浮现，若局势持续升温并演变为长期事件，将推高通胀压力，一旦「意外加息」，本港资金流动性难免受冲击，若经济前景变得不明朗，或降低换楼意欲。

不过，本港楼市基本因素不变，料续成资金「避风港」，若战争平息，下半年楼市将「转弯入直路」，维持全年「价量齐升」预测，楼价料升约10%。

去年赚4.23亿增逾30%

此外，美联集团昨公布截至去年12月底止全年业绩，录得收益约55亿，权益持有人应占溢利约4.23亿，按年增长逾30%，创15年新高，建议派发末期息每股6仙，以及派发特别股息每股3仙。

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