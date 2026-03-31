Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价及息口成关键 美联黄建业：全年楼价维持升10%预测

楼市动向
更新时间：09:50 2026-03-31 HKT
发布时间：09:50 2026-03-31 HKT

今年首季本港住宅楼市价量齐升，表现胜预期，但美联集团主席黄建业认为，数据未反映中东战事的影响，需要留意油价及息口走势，次季有可能「价升量微跌」，然而若战争平息，下半年楼市将「转弯入直路」，第三季起有机会回气再上，维持全年「价量齐升」预测，楼价料升约10%。

黄建业认为，中东战事对环球经济的影响尚未完全浮现，若局势持续升温并演变为长期事件，将推高通胀压力，一旦「意外加息」，本港资金流动性难免受冲击，若经济前景变得不明朗，或降低换楼意欲。

不过，本港楼市基本因素不变，料续成资金「避风港」，若战争平息，下半年楼市将「转弯入直路」，维持全年「价量齐升」预测，楼价料升约10%。

去年赚4.23亿增逾30%

此外，美联集团昨公布截至去年12月底止全年业绩，录得收益约55亿，权益持有人应占溢利约4.23亿，按年增长逾30%，创15年新高，建议派发末期息每股6仙，以及派发特别股息每股3仙。

相关文章：3月17个指标屋苑估价上扬 康怡花园升7%称冠 一个屋苑连升9个月

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
9小时前
青马大桥的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
青马大桥的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
突发
4小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
18小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
11小时前
龙运表示，已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因。
青马大桥2死车祸｜龙运：已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因
突发
7小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
20小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
21小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
20小时前
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
饮食
14小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
16小时前