定息按揭势成新战场 3大银行斗抢客 上月选用客户明显增加｜曹德明

美国联储局今年第二次议息会议继续按兵不动，基准利率保持在3.5厘至3.75厘区间。香港方面，港银最优惠利率（P）亦保持不变，新造H按封顶息率及P按实际按息暂时维持在3.25厘水平。此外，现时已有第三间大型银行推出首三年2.73厘定息按揭计划，息率较一般新造P按及H按封顶息率的3.25厘低出52点子，变相提前帮助客户减息。

另外，现时楼价回稳，交投量亦显著增加，市民置业及投资信心有所提升。近期各大银行积极争取全年按揭业务，陆续推出多元化按揭计划及相关优惠，以吸引优质客户，预计按揭市场将随著楼市稳步回升。

美上半年料维持利率不变

息口方面，地缘政治问题对通胀影响仍有待观察。联储局最新点阵图显示，今年将预测减息一次，累计减息0.25厘。笔者预计美联储上半年将继续维持利率不变，下半年才有机会开始年内首次减息。香港方面，一个月银行同业拆息（HIBOR）近期曾跌穿2厘水平并触及H按封顶水平。

HIBOR走势受季节性因素、市场活动及对港元需求等多重因素影响，在地缘政治影响下，外来资金或有机会涌入香港，如再有大量资金流入本港银行体系，HIBOR或有机会持续跌穿1.95厘以下，届时H按业主便可以低于封顶息率3.25厘供款。但仍须注意，目前本港银行体系总结余暂时维持约538亿港元，外来资金流向仍有待观察，另外美国未来货币政策走向仍存在不确定性，有意置业人士应定期关注市场及息口走势。如想确保即时节省更多利息，首三年2.73厘定按计划仍是不错的选择。

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料推动按揭息率指数回落

根据经络按揭转介研究部及土地注册处最新资料显示，2月份选用首3年及首5年2.73厘定息按揭计划的客户显著增加。同时，2月份的经络按揭息率指数（MMI），即反映普遍按揭新客户一般可做到的实际按息水平，最新报3.23厘，按月回落4点子。资料又显示，三间提供定按计划的大型银行在今年现楼及楼花按揭市场的占有率高达近四成半，预期四大银行的按揭市占率仍有上升空间。

随著更多大型银行推出低息定按计划，加上未来拆息走势仍较难预测，预计将有更多客户倾向采用此类计划，并有机会推动MMI持续回落。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁