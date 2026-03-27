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写字楼去年空置率升至17.6% 按年增加1.3%

楼市动向
更新时间：17:08 2026-03-27 HKT
发布时间：17:08 2026-03-27 HKT

据差估署《香港物业报告2026》初步统计数字显示，去年本港整体写字楼空置率进一步上升至约17.6%，对比2024年的16.3%，按年增加1.3%；而去年写字楼的落成量急升至约321.84万方呎，而绝大部分来自甲级写字楼，相等于约311.08万方呎，当中占约195.9万方呎来自油尖旺。

去年只有中西区和油尖旺为乙级写字楼提供约10,764方呎的总落成量；而丙级写字楼并未有商厦落成量。

而今年写字楼预测落成量为153.93万方呎，当中湾仔供应的甲级写字楼将占市场最大份额，约为预计总落成量117.33万方呎的58%；乙级写字楼的落成量将分别为36.6万方呎；丙级写字楼于今年将仅有少量落成。

展望明年写字楼预测落成量为134.55万方呎，油尖旺将提供最多甲级写字楼，占预测落成量83.96万方呎的60%；乙级写字楼的落成量将分别为50.59万方呎；丙级写字楼于明年将不会有落成量。

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