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SIERRA SEA交投炽热 单月录26宗 外区客690万购高层海景户 业主不足1年帐赚131万

楼市动向
更新时间：15:23 2026-03-27 HKT
发布时间：15:23 2026-03-27 HKT

西沙SIERRA SEA二手交投畅旺，美联物业马鞍山 - 迎海星湾分行(2) 高级分区营业经理丘仲文表示，Sierra Sea本月迄今已录得约26宗成交。该行最新促成该屋苑1A期高层海景优质户成交，单位以690万元易手。
 
丘仲文表示，成交单位为Sierra Sea 1A期5座29楼C室，实用面积436平方呎，属2房间隔，享东南海景。据悉，单位原叫价700万元放售。买家为外区上车客，心仪海景物业，有见首次睇楼后数日原本有意翻睇的单位已全数售出或封盘，为免错过心水单位，第二次睇楼时带备支票到场，即场议价后以690万元成交，实用呎价约15,826元。
 
资料显示，原业主于2025年5月以559万元购入单位，持货不足一年，帐面获利约131万元，升值逾23%。

相关文章：西沙SIERRA SEA频现短炒获利 两房单位10个月升值22% 向隅客照追货入市自住
 

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