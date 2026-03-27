差估署2月楼价指数按月升1.58% 连升9个月 创22个月新高

本港楼价续升，据差饷物业估价署最新资料，2026年2月私宅售价指数报307.6点，按月升1.6%，楼价连升9个月，创2024年4月后、约22个月新高。总结今年首2个月，楼价累升2.6%。

以单位类型分类，A、B及C类中小型单位楼价指数报309.5点，按月升1.6%，按年升7.8%；D及E类大型单位楼价指数报277.6点，按月升1.3%，按年升6.08%。

租金指数再创新高

租金方面，12月租金指数报200.8点，按月升约0.05%，再创历史新高，连升四个月，按年升4.04%。今年首两个月计，租金指数累升0.15%。

王兆麒：楼价全年或升8至10%

奥雅纳董事、东亚区资产管理负责人王兆麒表示，踏入2026年，整体楼市表现明显向好，息口回落对刺激整体楼市最大效益，市场气氛回暖，但由于货尾量仍然偏高，市场购买力继续倾斜新盘，而新盘开价未见进取，二手楼价未见大幅回升。

联储局于3月议息维持利率不变，中东局势影响油价上升及带来通胀，美国上半年内难再减息，香港短期亦不会再减P。不过，随著热钱流入香港避险，Hibor 或会反复向下，预计楼价在第一季能升约4%，2026年楼价全年有机会升8至10%，而中小型住宅楼价升幅或突破10%。

他预料香港银行会在2026年再下调最优惠利率P 0.125-0.25厘，按息将回落至3%以下，低于租金回报率，吸引更多投资者入市。未来几个月按息有望进一步回落，当按息低于三厘时，市场购买力会明显增加，楼价亦会明显回升。