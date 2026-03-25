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传嘉里3.54亿购西半山两旧楼 平均每呎9100元 料作土地储备

楼市动向
更新时间：10:52 2026-03-25 HKT
发布时间：10:52 2026-03-25 HKT

市场录1宗近年罕见的旧楼成交，西半山罗便臣道及西摩台交界旧楼，各以1.59亿及1.95亿易手，共涉资3.54亿，买家为嘉里地产及相关人士。

嘉里地产相关人士承接

上址为西半山西摩台4号、罗便臣道62E号旧楼，占地约4860方呎，地积比8倍计算，可重建楼面约38900方呎，以易手价计算，平均每呎9100元，市场人士指，买家为嘉里地产及相关人士，本报昨日向嘉里查询，惟直至截稿时未获回复。

市场人士指，上述旧楼地盘有一定规模，具重建价值，近期楼市气氛不俗，相信发展商购入作为土地储备。

观塘东南工厦高层叫价逾2140万

另外：美联工商高级客户经理谭紫莹表示，观塘东南工业大厦高层单位，建筑面积约7184方呎，意向价2140.83万，平均每方呎约2980元，现时交吉放售，买家即时规划使用，该单位位处高层，享开扬海景，厦配备大型车场，可容纳货柜直入，并设有货台，物流效率高。单位设有大型货梯及三相电力，室内更拥有独立洗手间及来去水设施，方便员工日常所需，适合需要独立作业空间的工作室、轻工业或仓储用途。

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