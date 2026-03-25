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「小巴大王」沽中环中心两单位 涉9336万 平均每呎1.9万

楼市动向
更新时间：10:38 2026-03-25 HKT
发布时间：10:38 2026-03-25 HKT

「小巴大王」马亚木家族近年沽售部分物业，最新为中环中心两个单位，作价分别5198.4万及4138.2万，平均每呎1.9万，合共套现逾9336万，买家为贸易相关公司，料作为自用。

贸易相关公司承接

上址为中环中心45楼03及05号单位，分别由两名买家承接，其中4503室，建筑面积约2736方呎，以5198.4万易手，平均呎价1.9万，买家泰合国际贸易（香港）有限公司，另外，该厦4505室，建筑面积约2178方呎，涉资4138.2万，平均每呎亦是1.9万，买家香港添荣投资和贸易有限公司。

业内人士表示，上述买家均为贸易相关公司，料购入自用，现时写字楼市场由用家主导，趁势购入物业自用，中环中心同类型单位高峰期呎价高达5万，最新造价较高位回落逾60%。

「小巴大王」马亚木家族连沽中环中心45楼两个单位，套现逾9336万。
「小巴大王」马亚木家族连沽中环中心45楼两个单位，套现逾9336万。

全层单位相继拆售

上述单位成交价属市价水平，去年，世茂集团创办人许荣茂私人持有的中环中心55楼全层拆售，至今暂录4宗成交，暂套现逾4.33亿，包括中环中心5512室，建筑面积约1746方呎，以每呎约1.95万易手，涉资3405万。

中环中心55楼全层总建筑面积约25576方呎，许荣茂将其分拆12个细单位，自去年7月起录成交，首批率先卖出1、2及13室共3个单位，建筑面积共约6478方呎，以合共近1.42亿易手，呎价约21903元。去年10月则沽出3、5至8室，作价2.18亿，建筑面积约10895方呎，呎价约20009元，紧接着于去年11月，5511室建筑面积约2012方呎，成交价3923.4万，平均呎价仅约19500元。

中环中心55楼暂时录得4宗成交，该4名买家全部买家来自中资背景。该55楼尚有2个单位待售，包括9及10室，建筑面积1746及2487方呎，叫价由3666.6万至5222.7万，平均呎价2.1万。

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