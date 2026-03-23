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收租客收工到场即睇即买 343万购荃威花园移民盘 租金回报料逾4.8%

楼市动向
更新时间：16:52 2026-03-23 HKT
发布时间：16:52 2026-03-23 HKT

二手交投持续活跃，投资客亦加快入市步伐。美联物业愉景新城分行高级分区营业经理钟家豪表示，该行最新促成荃威花园二手成交，外区投资客以343万元承接屋苑两房户，预计租金回报超过4.8%。

持货9年帐面蚀70万

钟家豪表示，成交单位为荃威花园P座中层7室，实用面积约477平方呎，属2房间隔，单位装修企理。据悉，单位租客刚搬走一日，原业主已移民海外，临行前已做授权书予家人出售物业，而买家为外区投资客，寻觅400万元或以下物业作收租用途多时，于美联网站见到单位刚放盘，即时预约代理放工后参观，参观后即场议价后以343万元承接，较底价345万元仅低2万元，实用呎价约7,191元。

钟家豪补充，屋苑同类单位预计可租约13,800元，故推测买家购入单位后可享租金回报超过4.8%。资料显示，原业主于2017年2月以约413万元购入上述物业，持货约9年，帐面贬值约70万元。
 

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