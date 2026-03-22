DEEP WATER SOUTH截收2200票 超额近23倍

铁路新盘向来不乏捧场客，由会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸压轴新盘DEEP WATER SOUTH 6A期昨日截票，发展商指，该盘合共接获2,200票，以今日首轮发售价单93伙计，超额认购近23倍。

黄光耀：获高端投资客追捧

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，DEEP WATER SOUTH 6A期昨日截票，共收2,200组认购登记，超额近23倍。项目今日（22日）发售93伙，主打1房及2房户型，折实呎价由26,785元起，势将获一众高端投资客、内地专才、高收入专业人士及年轻首置客追捧。

黄光耀续指，第6B期一周内火速招标售出12伙大宅，套现逾5.71亿，更录深水湾海景四房大宅成交价近8,644万，呎价达50,964元，双双创项目新高。

首轮开售单位涉及93伙

根据销售安排显示，首轮销售细分3组进行拣楼，其中S组供6B期曾购入单位的买家进行认购，可购1至4伙；A组细分两组拣楼，A1组买家须以全层式认购单位，最多可认购2层；A2组买家可认购3至8伙、最后B组买家可拣选1至2伙，项目预留约70%单位供大手组别认购，即最少有30%单位供B组买家认购。

首轮开售单位涉及93伙，包括42伙1房开放式厨房、21伙2房开放式厨房及30伙2房1套梗厨单位，面积介乎337至577方呎，发展商提供最高15%折扣优惠，折实售价介乎906.8万至1,887.6万，折实呎价介乎26,785至32,714元，折实平均呎价29,055元。全数1房开放式厨房单位低于960万，有63伙或68%单位低于1,250万，有79伙或85%单位低于1,800万。