二手频录投资客承接 回报率3.7%至4.3%

住宅租金持续向上，吸引投资者加快步伐。中原区域营业经理郑伟伦表示，跑马地大坑台B座中层8室，面积567方呎，2房间隔，议价后连车位以938万成交，呎价约16543元。

大坑台938万成交

郑伟伦又说，买家为投资客，参考同类单位市值月租约2.9万，租金回报率达3.7厘。据了解，原业主于2006年以383万连车位购入单位，持货约19年转售，帐面获利555万，期内单位升值逾1.4倍。

中原高级分行经理任展雄表示，长沙湾ONE MADISON高层D室，面积250方呎，1房间隔，「零议价」以400万成交，呎价16000元。买家为资深投资客，见售价受惠百元花税，加上物业尚算邻近港铁站，因此决定购入作收租用途，按单位现时月租1.35万计算，租金回报率约4.1厘。据了解，原业主于2021年4月以508万购入单位，持货近5年转售，帐面蚀让108万，期内单位跌价21%。

投资客368万购丰景园

祥益区域董事黄庆德表示，屯门丰景园4座中层7室，面积342方呎，2房间隔，议价后轻微减价2万，获外区投资客一笔过以368万购入作长线投资用途，呎价约10760元，属市场价成交。

他又称，若按单位现时市值租金每月约1.2万计算，租金回报率约3.9厘。原业主于2014年斥资约239万购入单位，是次转售帐面获利约129万，期内单位升值约54%。

金禧花园489万沽

中原分区经理曾纪贤表示，大围金禧花园4座中层B室，面积314方呎，2房间隔，原开价约496万放售，最新议价后以489万沽出，呎价15573元。买家为投资者，按单位市值月租约1.75万计算，租金回报率约4.3厘。据了解，原业主于2018年以640万购入上述单位，持货8年转售，帐面蚀让151万，期内单位跌价约23.6%。