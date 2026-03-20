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康城海瑅湾I开价 首批254伙 每呎均价1.55万 入场费572万

楼市动向
更新时间：16:35 2026-03-20 HKT
发布时间：16:35 2026-03-20 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，今日起招标发售254伙之际，亦同步推出首批254伙价单价钱，折实平均呎价约15,588元，入场费约572.56万元。

相关文章：康城海瑅湾I首推254伙招标 大批准买家到场递交标书

首批单位共254伙，全数为标准单位，包括11伙1房 (开放式厨房)、176伙2房(开放式厨房)、67伙    2房(开放式厨房)及书房，主打纯2房(开放式厨房)户型，占首张价单近7成，全数属内园单位。

该批单位折实售价572.56万至930.41万元，折实呎价14,697至16,735元；1房全数600万元以下。

2B座38楼A室示位相： 

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田兆源：「可供投资者赚下钱！」

信和执行董事田兆源表示，海瑅湾I首批折实平均呎价15,588元，较集团同系凯柏峰今年售出单位平均呎价约18,000元，折让15%，形容首张价单定价为「临海压轴心动价」，由于区内有不少投资者，亦有意大手购货，料投资客占项目约30%，亦有不少租客有意入市，首批以折让价推售，直言「可供投资者赚下钱！」，未来加推将有加价空间，稍后公布项目收票时间。

中原陈永杰：与同区同系一手货尾有逾1成折让

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，日出康城压轴一期「海瑅湾」折实平均呎价与同区同系一手货尾有逾1成折让，相当吸引，料可吸引换楼客、分支家庭及投资者等买家入市。

陈永杰预料项目可吸引分支家庭及投资者等买家入市。
陈永杰预料项目可吸引分支家庭及投资者等买家入市。

「海瑅湾」优势多多，位处临海地段之余，亦紧邻港铁康城站，交通便捷；加上6号干线预计年内全线通车，区内交通网络将大幅提升，在大旺市下，相信首批单位可顺利沽清。同区二手屋苑现时平均实用呎租约42元，推算租金回报有望达4厘，是值得投资的地区，相信投资者可占整体客源的7成，当中料不乏大手客。

 

 

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