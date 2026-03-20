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金朝阳铜锣湾商业项目变阵 申建66伙住宅

楼市动向
更新时间：16:05 2026-03-20 HKT
发布时间：16:05 2026-03-20 HKT

商业楼面空置率持续高企，由金朝阳持有的铜锣湾耀华街商业项目，最新变阵向城规会申请改划住宅发展，以兴建1幢楼高26层商住项目，以提供66伙。

项目位于耀华街42至44号及坚拿道东28至29号，目前属商业地带，申请改划为商住用途。

项目地盘面积约2,952方呎，以地积比率约9.47倍发展，以兴建1幢楼高26层商住项目，建筑物高限为主水平基准以上102.9米，地下设有地舖，1至2楼为机电设施，住宅会所设于3楼，对上为住宅楼层，住宅楼面约24,542方呎，商业面积约3,391方呎，换言之，整个项目可建总楼面约27,933方呎。该项目料于2030年12月落成。

申请人指，鉴于近年商业活动需求下降，同时住宅需求持续上升，申请人拟透过将申请地点发展为一幢 拟议住宅及商店及服务行业/食肆；而且申请地点适合用作住宅发展，并与周边土地用途兼容。
 

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