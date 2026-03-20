金朝阳铜锣湾商业项目变阵 申建66伙住宅
更新时间：16:05 2026-03-20 HKT
发布时间：16:05 2026-03-20 HKT
发布时间：16:05 2026-03-20 HKT
商业楼面空置率持续高企，由金朝阳持有的铜锣湾耀华街商业项目，最新变阵向城规会申请改划住宅发展，以兴建1幢楼高26层商住项目，以提供66伙。
项目位于耀华街42至44号及坚拿道东28至29号，目前属商业地带，申请改划为商住用途。
项目地盘面积约2,952方呎，以地积比率约9.47倍发展，以兴建1幢楼高26层商住项目，建筑物高限为主水平基准以上102.9米，地下设有地舖，1至2楼为机电设施，住宅会所设于3楼，对上为住宅楼层，住宅楼面约24,542方呎，商业面积约3,391方呎，换言之，整个项目可建总楼面约27,933方呎。该项目料于2030年12月落成。
申请人指，鉴于近年商业活动需求下降，同时住宅需求持续上升，申请人拟透过将申请地点发展为一幢 拟议住宅及商店及服务行业/食肆；而且申请地点适合用作住宅发展，并与周边土地用途兼容。
最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
2026-03-19 15:43 HKT
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
2026-03-19 16:49 HKT
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
2026-03-19 13:00 HKT