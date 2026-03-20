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金钟力宝中心全海景单位2380万易手 持货9年贬值36%

楼市动向
更新时间：10:36 2026-03-20 HKT
发布时间：10:36 2026-03-20 HKT

核心区甲厦交投持续，用家及投资者纷出动，金钟指标甲厦力宝中心录一宗蚀让成交，一个全海景单位以2380万易手，平均每呎12796元，属同类型单位低价水平，物业于9年间贬值36%。

上址金钟甲厦力宝中心1座20楼7室，建筑面积约1860方呎，市场人士指，该单位以2380万注册成交，原业主于2016年8月以3740万购入，持货近10年帐面亏损1360万，单位跌价36%。业内人士表示，该单位并非高层单位，惟坐拥全海景，属优质单位，连同该单位在内，今年以来该厦暂录4宗成交，上述单位呎价属较低水平，其中1座38楼全层上月易手，是今年暂录最瞩目买卖。

面积约1860方呎

近年，甲厦买家以用家主导，不过，亦见有知名投资者，鹰君上月购入力宝中心1座38楼全层，建筑面积约18085方呎，平均呎价约13879元，交吉易手，该全层位处高层坐拥维港景，市值呎租约50元，料回报逾4厘。原业主世茂集团创办人许荣茂，2013年以5.05亿购入，自用作集团办公室。

相关文章：「捞底王」带头投资甲厦 2.51亿购力宝中心全层 造价高位跌70% 业界：冇得输

代理指，曾在2018写字楼旺市，有财团出价约10亿洽购该楼层，惟最后未能成事，现时以2.51亿售出，持货约13年帐面蚀约2.54亿或50%。

2018年呎价高见4.99万

力宝中心于商厦市况高峰期，成交呎价高见4.99万，1座36楼1至02、06及08室，建筑面积7775方呎，2018年10月以3.88亿易手，呎价高见4.99万，成为该厦最高纪录。

此1座楼单位，正位于鹰君购入单位楼下，同样景观，层数低两层，可见最新造价较高位跌逾70%。

近年，力宝中心价格成交呎价由1.2万至1.4万水平，重返2009年水平，力宝拥有华丽大堂，单位数目多，业权分散，升市时升得急，跌市时亦跌得快，大厦聚集律师楼，只因地利接近高等法院。

力宝中心1座36楼1至02、06及08室，7775方呎，2018年10月以3.88亿易手，呎价高见4.99万，成为该厦最高纪录。


 

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