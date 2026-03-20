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屋苑租务弹升 回报稳企逾3.3厘 长沙湾新盘放租仅1日 「零议价」1.55万租出

楼市动向
更新时间：10:16 2026-03-20 HKT
发布时间：10:16 2026-03-20 HKT

住宅租赁需求持续殷切，多个屋苑如北角宝马山花园、长沙湾家壹等，以及新入伙盘如西沙SIERRA SEA、长沙湾Belgravia Place等，连环录得租赁个案。随着近期租金持续上行，不少单位租金回报率均不俗，介乎3.3厘至约5.4厘。

宝马山花园呎租47元

美联高级营业经理谢国安表示，北角宝马山花园8座高层C室，面积约845方呎，属3房1套间隔，单位早前以每月4.1万放租，最新获家庭客以每月4万承租，呎租达47元，属市价水平。据了解，业主于2009年6月以约888万购入上述单位，按最新租金计算，租金回报率约5.4厘。

北角宝马山花园。
北角宝马山花园。

港置高级区域董事黄庆龙表示，长沙湾Belgravia Place 1B座中层03室，面积约266方呎，1房间隔，单位以每月1.55万放租仅1日，即获同区客洽租，最终「零议价」租出，呎租58元，属市价水平。据了解，业主于2025年8月以约474.9万购入上述单位，以上述租金计算，租金回报率约3.9厘。

住宅租赁需求持续殷切，多个屋苑连环录租赁个案，租金回报率3.3厘至约5.4厘。
住宅租赁需求持续殷切，多个屋苑连环录租赁个案，租金回报率3.3厘至约5.4厘。

海之恋1房2.15万租出

中原资深分区营业经理余仲平表示，荃湾海之恋10座中层C室，面积391方呎，1房间隔，议价后获本地客以每月2.15万承租，呎租约55元，属市价水平。资料显示，业主于2017年以675万一手买入上址，现租出单位，租金回报率约3.8厘。

中原分行经理曾嘉汇表示，西沙SIERRA SEA 1B期3座中层D室，面积434方呎，2房间隔，最新获区内客以每月1.73万承租，呎租约40元。据了解，业主于2025年以595万购入上述单位，现时租金回报率约3.5厘。

中原分行经理叶添水表示，长沙湾家壹低层D室，面积277方呎，1房间隔，议价后获区内客以每月1.48万承租，呎租达53元，属市价水平。据悉，业主于2019年4月以544万买入上述单位，租金回报率达3.3厘。

相关文章：专才被加租决心「租转买」 818万购马鞍山临海屋苑3房定居香港

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