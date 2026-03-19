新世界尖沙咀商住地动工 楼高27层 最快明年推出 黄少媚：积极释放土地储备价值

继去年粉岭马适路及元朗南等住宅项目后，新世界发展（017）位于尖沙咀汉口道的全新国际级综合商住项目最近亦已动工。项目提供住宅、商业及酒店等多元化物业组合，最快于明年推出市场。

动工仪式由新世界发展执行董事兼行政总裁黄少媚联同一众管理层主持。黄少媚表示，集团积极释放土地储备价值，持续加强地产核心业务发展。尖沙咀汉口道商住项目动工，标志集团释放市区核心地段潜力迈出重要一步，集团将继续专注地产本业，灵活把握市场机遇，推动业务稳健向前。

住宅涉约100伙

尖沙咀汉口道商住项目坐落市区核心地段，项目楼高27层，设有独立电梯大堂，总楼面面积约14万平方呎。 住宅单位设于高层，涉及约100伙，部分单位可享九龙公园景观，而部分单位则可享维港烟花景；酒店部分则提供99间客房，其他楼面则可用作零售及餐饮等商业用途。