黄大仙荟淳开价 首批50伙 每呎1.8万 开放式户398万入场 楼花期仅约5个月

多个新盘提速抢攻连环开价，宏安旗下黄大仙荟淳正式开价，首批涉及50伙，折实平均呎价约1.8万，折实售价约398.8万起，周六（21日）开放示范单位及收票，最快下周开售。发展商除吸引用家外，亦为开放式单位提供家具优惠，方便买家入住或放租，加攻投资客源。项目其中最大卖点为极短楼花期，将于今年8月底落成入伙，楼花期只有5个月。

首批涉及50伙

荟淳首张价单涵盖4伙开放式、42伙2房及4伙3房，面积介乎209至520方呎，价单定价571.4万至1323.9万，价单呎价22969至28087元，扣除30%折扣优惠后，以及提供予开放式单位买家的现金折扣，折实平均呎价18088元，折实售价约398.8万至926.7万，折实呎价约16078至19660元。

宏安程德韵（中）表示，黄大仙荟淳首张价单推50伙，折实平均呎价约18088元。左为黄文浩，右为陈永盟。

程德韵：可「即买即收租」

宏安执行董事程德韵表示，首张价单提供50伙，折实平均呎价约18088元，指项目楼价期约5个月多，故形容开价为「淳速快住价」，又可称为「即买即收租快享受价」。明日起会开放示范单位及收票，最快下周开售，不排除会加推新价单。

程德韵说，项目现时客源中约4成为内地客，亦有准买家有意买多于1伙，为平衡不同买家需要，除计划大手客安排外，将预留单位供买1伙的自住或投资客选购。

荟淳将于今年8月底入伙，属极短期楼花项目。

对于楼市，程德韵说，近期气氛向好，全面撤辣等利好因素继续支持，市场上不乏大手客扫货的个案，认为投资者投身楼市属好信号，反映现时属入市良机。

荟淳首张价单中以2楼、3楼及5楼J室为最平单位，面积209方呎，折实售价均为398.8万，属能受惠于100元印花税政策的范围，折实呎价19081元；2房最平为2楼D室，面积360方呎，折实售价578.8万，折实呎价16078元，亦属全张价单中呎价最低单位。至于3房最平为5楼G室，面积432方呎，折实售价828.8万，折实呎价19185元。

而价单最贵单位为6楼H室，为面积520方呎的3房1套单位，折实售价约926.7万，折实呎价17821元。

荟淳18楼E室有装示范单位：

资料显示，该区对上一个开售新盘为同由宏安发展的荟鸣，于2024年1月公布首张价单，当时折实平均呎价约15326元。而项目于去年年中陆续开始入伙，现楼后销情持续，至去年12月成功沽清全盘所有单位，近期的成交呎价介乎1.8万水平，与是次荟淳折实平均呎价相若。

荟淳18楼H室示范单位：

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指出，首批单位定价与同区指标二手屋苑相若，亦接近同系荟鸣后期货尾单位造价，料首轮开售可「一Q清袋」。黄大仙区过去近2年未有全新供应，荟淳的推售可满足换楼客及上车客需求。而且近年租金持续上扬，故相信项目亦受长线投资者追捧。

荟淳18楼J室示范单位：

美联高级董事布少明表示，荟淳邻近铁路站，且黄大仙区发展成熟，民生购物配套完善。是次推出的首张价单定价具竞争力，而同区物业需求殷切，料不乏投资客垂青，投资客占比料高占约3成，预计市场反应亦会相当不俗。料呎租约55至60元，租金回报料近4厘。

楼花期仅约5个月

荟淳关键日期为今年8月31日，楼花期只有5个月，适合有逼切住屋需求的用家，发展商为增加短楼花期号召力，并推出「学舍家私现金折扣」，力吸投资客源。

是次发展商推出荟淳，亦推出名为「学舍家私现金折扣」，买家选购2楼至23楼J室，面积209方呎开放式单位；或选购2楼至23楼K室，面积202方呎，同属开放式单位，可享有1.2万额外折扣，由于项目楼花期短，计划适合投资者收租。

开放式提供1.2万额外折扣

宏安地产于新蒲岗设学生宿舍「日新舍」，推出后短时间已获不少留学生租用，颇受欢迎，亦反映区内有不少留学生住屋需求，相信荟淳属短期楼花，可吸引不少投资客源购入开放式单位作学生宿舍之用。

由于楼花期短，是次发展商提供付款方法亦只有一种，为荟淳快收楼付款计划，买家于认购单位时付5%临时订金后，于45天内再付楼价5%，余款90%于项目正式入伙后才付清。

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