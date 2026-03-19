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黄大仙荟淳开价 首批50伙 每呎1.8万 开放式户398万入场

楼市动向
更新时间：16:00 2026-03-19 HKT
发布时间：16:00 2026-03-19 HKT

宏安旗下黄大仙荟淳今公布首张价单，涉及50伙，折实平均呎价约18,088元，折实售价约398.8万元起，周六（21日）开放示范单位及收票，最快下周开售。

项目首批单位涵盖4伙开放式单位、42伙2房及4伙3房，面积介乎209至520方呎，折实售价约398.8万至926.7万元。

宏安执行董事程德韵表示，首张价单提供50伙，折实平均呎价约18,088元，形容为「淳速快住价」，又可称为「即买即收租快享受价」。

程德韵说，周六会开放示范单位及收票，最快下周开售，不排会加推新价单。项目现时客源中约4成为内地客，亦有准买家有意买多于1伙，为平衡不同买家需要，将预留单位供普通买家选购。

相关文章：黄大仙荟淳示位首曝光 采日系简约设计风格

对于楼市，近期气氛好，全面撤辣等利好因素继续支持，市场上不乏大手成交，认为投资者出黎属入市良机。

宏安营业及市务部总经理黄文浩指。选用「荟淳快收楼付款计划」，最高折扣率可达30%，签订临时合约时缴付5%楼价，45天内加付5%，其余90%楼价于交楼时支付。

宏安营业及市务部助理总经理陈永盟指，项目预计关键日期8月31日，距今约5个月，属短楼花期项目。除付款计划的折扣优惠，开放式单位买家可获赠家具组合或1.2万现金折扣。

其中2楼、3楼及5楼J室为最平单位，面积209方呎，折实售价均为398.8万元，折实呎价19,081元；2房最平为2楼D室，面积360方呎，折实售价578.8万元，折实呎价16,078元，亦属全张价单呎价最低单位。

至于3房最平为5楼G室，面积432方呎，折实售价828.8万元，折实呎价19,185元。

 


 

 

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