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「权发小厨」16万进驻旺角 坐拥7家据点 月交近120万租 需卖多少个两餸饭？

楼市动向
更新时间：10:36 2026-03-19 HKT
发布时间：10:36 2026-03-19 HKT

两餸饭食肆「权发小厨」继续扩张，继早前进驻鲗鱼涌英皇道后，最新承租旺角西洋菜南街一个地舖，建筑面积2400方呎，月租约16万，平均呎租67元，较旧租金略加6.7%。

较旧租金高6.7%

旺角西洋菜南街103至109号五宝大厦地下A及B舖连阁楼，建筑面积约2400方呎，入则阁1600方呎，意向月租20万，以每月16万租出，新租客为两餸饭食肆权发小厨，平均呎租67元（未计阁楼），旧租大池记大牌档于2024年底承租3年，惟提早约一年半撤出，新租客略加1万或6.7%。

旺角西洋菜南街五宝大厦地下A及B舖连阁楼，由「权发小厨」以每月16万承租。
旺角西洋菜南街五宝大厦地下A及B舖连阁楼，由「权发小厨」以每月16万承租。

旧租客提早年半撤走

多宝旺舖董事总经理陈志宝表示，上述位置接近太子，并非西洋菜南街最旺段，虽然有人流，但食肆竞争亦激烈，租客生存靠本身实力，该舖两名食肆租客，「相见车仔面馆」于2023年中进驻，经常一年多撤出，继而由大池记大排挡承租，亦提早一年半撤走。

虽然饮食业经营不容易，市面上的食肆如走马灯般不断转换，不过，权发小厨成为奇葩，由2021年开始，先后在油麻地（月租约12.8万）、佐敦（月租25万）、观塘（20万）、铜锣湾（19万）、尖沙咀（18万）及港岛东（8万）开店。

相关文章：权发小厨第5分店月底开幕！尖沙咀靓装楼高两层堂食两餸饭 网民激赞「可能系全港九最豪华」

连同最新的旺角店，目前坐拥7家据点，每月租金总支出119万。这意味权发小厨旗下7家分店，每个月总共需要卖出至少29,750个定价40元的两餸饭，才足以全数抵销高达119万元的总租金开支。

上月承租鲗鱼涌分店为英皇道955至957号惠芳阁地下B号舖，建筑面积约1000方呎，月租逾8万，平均呎租逾80元。去年6月，该店进驻堪富利士道11号地下及1楼，建筑面积分别为1000方呎，合共2000方呎，旧租客好好点心椰子鸡煲专门店 ，去年6月底约满撤出，权发小厨月租约18万，较旧租金每月25万，租金减幅28%。

相关文章：两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好
 

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