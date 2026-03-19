「权发小厨」续扩张进驻旺角 拥7家据点 月交近120万租 每日要卖多少个两餸饭交租？

两餸饭食肆「权发小厨」继续扩张，继早前进驻鲗鱼涌英皇道后，最新承租旺角西洋菜南街一个地舖，建筑面积2400方呎，月租约16万，平均呎租67元，较旧租金略加6.7%。

较旧租金高6.7%

旺角西洋菜南街103至109号五宝大厦地下A及B舖连阁楼，建筑面积约2400方呎，入则阁1600方呎，意向月租20万，以每月16万租出，新租客为两餸饭食肆权发小厨，平均呎租67元（未计阁楼），旧租大池记大牌档于2024年底承租3年，惟提早约一年半撤出，新租客略加1万或6.7%。

旺角西洋菜南街五宝大厦地下A及B舖连阁楼，由「权发小厨」以每月16万承租。

旧租客提早年半撤走

多宝旺舖董事总经理陈志宝表示，上述位置接近太子，并非西洋菜南街最旺段，虽然有人流，但食肆竞争亦激烈，租客生存靠本身实力，该舖两名食肆租客，「相见车仔面馆」于2023年中进驻，经营一年多撤出，继而由大池记大排挡承租，亦提早一年半撤走。

虽然饮食业经营不容易，市面上的食肆如走马灯般不断转换，不过，权发小厨成为奇葩，由2021年开始，先后在油麻地（月租约12.8万）、佐敦（月租25万）、观塘（20万）、铜锣湾（19万）、尖沙咀（18万）及港岛东（8万）开店。连同最新的旺角店，权发小厨目前已坐拥7大据点，每月租金总支出高达119万元。

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若以两餸饭每个定价40元、各分店每日营业12小时计算，平均每间分店每小时只需卖出约12个饭盒（全线每小时共卖83个），便足以应付全数租金开支。

上月承租鲗鱼涌分店为英皇道955至957号惠芳阁地下B号舖，建筑面积约1000方呎，月租逾8万，平均呎租逾80元。去年6月，该店进驻堪富利士道11号地下及1楼，建筑面积分别为1000方呎，合共2000方呎，旧租客好好点心椰子鸡煲专门店 ，去年6月底约满撤出，权发小厨月租约18万，较旧租金每月25万，租金减幅28%。

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