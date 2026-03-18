港铁锦上路站第二期项目推招标 分红比例19% 商场提供2方案

港铁锦上路站第二期物业发展项目，本周二(17日)截收30份意向书后，该公司公布刚推出项目招标，将于4月15 (星期三) 下午2时正截标。

市场消息指，入标发展商须就「一口价」金额向港铁自行提出建议，以价高者得决定胜负；而项目分红比例方面划一为19%。

另外，商业部分(商场)权益安排方面，港铁提供两个方案，首先为中财团可选择全权拥有，可建总楼面亦有弹性，最低10.76万至最高43.86万方呎；其次由港铁斥资16亿回购，商场总楼面约27.99万方呎，即每呎回购价约5717元。至于，项目补地价则由港铁负责。

综合市场消息指，有入意向书的财团包括长实、新地、恒基、信和、会德丰地产、华懋、九建、英皇、丽新、中国海外等。综合市场估值约36亿至60亿元，每方呎估值约3,000至5,000元。

锦上路站第二期项目，毗邻港铁锦上路站，计划发展成一个商住综合项目，住宅可建总楼面约76.79万方呎，料提供约1290伙，而商业可建总楼面约43.86万方呎。由于该地盘将作商住发展，换言之，整个项目可建总楼面约120.65万方呎，属于2022年12月以来逾3年以来最大铁路物业发展项目。

另外，入标财团可选择竞投商业部分的未来权益安排。项目将与港铁网络连接，待北环线开通后，锦上路站料成为北环线与屯马线转乘枢纽。

