Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡天凤前家翁邝球居屋断供沦银主盘 320万未补地价放售 呎价约1.1万

楼市动向
更新时间：14:45 2026-03-18 HKT
发布时间：14:45 2026-03-18 HKT

名媛蔡天凤于2023年2月惨遭碎尸肢解，其前家翁邝球被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。他于2020年以绿表资格购入荃湾一个居屋单位拖欠按揭供款，去年被银行接管。近日，该单位首度由银主推出市场，以320万元（未补地价）放售，呎价高见10,997元，挑战该屋苑近三年的呎价新高。

高层开放式单位 呎价挑战三年高位

该银主盘为荃湾尚文苑一个高层单位，实用面积291平方呎，属开放式间隔。银主最新以320万元在第二市场（未补地价）放售，折合呎价约10,997元。值得注意的是，此放售价较原买入价高出约47%。有代理业界人士透露，虽然单位呎价具挑战性，但目前市场对此单位的查询并不多。

点击睇尚文苑高层单位内部：

曾承造汇丰9成半按揭

资料显示，业主为蔡天凤的前家翁邝球。他于2020年7月，动用绿表资格以218.24万元买入上述单位，并向汇丰银行承造9成半的按揭。在蔡天凤案发生后，媒体揭发邝球在持有加多利山豪宅物业的同时，仍能以绿表资格购入资助房屋，引发社会广泛讨论。

名媛蔡天凤于2023年2月惨遭碎尸肢解，其前家翁邝球被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。
名媛蔡天凤于2023年2月惨遭碎尸肢解，其前家翁邝球被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。
名媛蔡天凤。
名媛蔡天凤。
名媛蔡天凤。
名媛蔡天凤。
蔡天凤母亲张燕花。资料图片
蔡天凤母亲张燕花。资料图片

其后，因邝球未能如期还款，单位沦为银主盘。根据去年2月的法庭文件，汇丰银行指邝球违反2020年7月签署的法定押记，未能偿还207.38万元的贷款，因此银行入禀法院申请收回该物业。

相关文章：蔡天凤再有遗产沽出 曼克顿山豪宅3800万易手 连同两黄埔车位套4160万
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
20小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
元朗青朗公路水牛被撞伤 局部封路逾2小时酿大塞车
01:03
元朗青朗公路水牛被撞伤 局部封路逾2小时酿大塞车
突发
4小时前
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
影视圈
19小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
2026-03-17 13:20 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
02:28
伊朗局势｜一名间谍遭伊朗处决 被指曾向以色列提供敏感区域图像信息｜持续更新
即时国际
1小时前
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？｜Juicy叮
80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
英连锁酒店现保安漏洞 29岁男靠一招骗取房卡 夜潜性侵女住客
英连锁酒店现保安漏洞 29岁男靠一招骗取房卡 夜潜性侵女住客
即时国际
8小时前