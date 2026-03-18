蔡天凤前家翁邝球居屋断供沦银主盘 320万未补地价放售 呎价约1.1万

名媛蔡天凤于2023年2月惨遭碎尸肢解，其前家翁邝球被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。他于2020年以绿表资格购入荃湾一个居屋单位拖欠按揭供款，去年被银行接管。近日，该单位首度由银主推出市场，以320万元（未补地价）放售，呎价高见10,997元，挑战该屋苑近三年的呎价新高。

高层开放式单位 呎价挑战三年高位

该银主盘为荃湾尚文苑一个高层单位，实用面积291平方呎，属开放式间隔。银主最新以320万元在第二市场（未补地价）放售，折合呎价约10,997元。值得注意的是，此放售价较原买入价高出约47%。有代理业界人士透露，虽然单位呎价具挑战性，但目前市场对此单位的查询并不多。

点击睇尚文苑高层单位内部：

曾承造汇丰9成半按揭

资料显示，业主为蔡天凤的前家翁邝球。他于2020年7月，动用绿表资格以218.24万元买入上述单位，并向汇丰银行承造9成半的按揭。在蔡天凤案发生后，媒体揭发邝球在持有加多利山豪宅物业的同时，仍能以绿表资格购入资助房屋，引发社会广泛讨论。

名媛蔡天凤于2023年2月惨遭碎尸肢解，其前家翁邝球被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。

名媛蔡天凤。

名媛蔡天凤。

蔡天凤母亲张燕花。资料图片

其后，因邝球未能如期还款，单位沦为银主盘。根据去年2月的法庭文件，汇丰银行指邝球违反2020年7月签署的法定押记，未能偿还207.38万元的贷款，因此银行入禀法院申请收回该物业。

相关文章：蔡天凤再有遗产沽出 曼克顿山豪宅3800万易手 连同两黄埔车位套4160万

