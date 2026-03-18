前港姐季军郭嘉文7840万沽九龙塘天池屋 持货9年贬值近3成

尽管近期楼市气氛有所回升，豪宅市场仍不乏蚀让成交个案。市场消息透露，2015年香港小姐季军郭嘉文（Karmen）最近以约7,840万元，售出其位于九龙塘传统豪宅地段逸珑的顶层天池屋特色户。对比其2017年1.068亿元的购入价，物业在持有约9年后，帐面大幅贬值2,840万元，蚀幅高达27%。

消息指出，上述成交单位为逸珑5座天池屋，实用面积约2188方呎，属4房双套间隔，连1855方呎的天台及泳池，最新以约7840万元售出，呎价约35,832元，惟相关消息暂时未获证实。

购入价逾亿 呎价曾创九龙塘新高

资料显示，以上物业于2017年2月以郭嘉文名义登记购入，作价1.068亿元，当年呎价约4.9万元，曾创九龙塘呎价新高纪录。直至2020年，才由中信银行（国际）承造按揭，按揭人为郭嘉文，若以最新成交价计算，物业在持货9年后，帐面贬值2840万元或27%。

逸珑位于九龙塘广播道1号，由信置发展，于2011年开始入伙。逸珑共有6座，提供120个单位，实用面积由1,039呎至2,340呎。

嘉慧园1.16亿沽 每呎3.5万

此外，近期老牌豪宅持续有承接，并且不乏大额成交个案。美联首席区域营业董事杨宜贞表示，中半山嘉慧园刚录得今年首宗成交，屋苑一个中低层C单位，面积约3335方呎，连一个车位以1.168亿易手，呎价约35022元。

她又说，买家为用家，钟情中半山传统豪宅地段的物业，而原业主于2014年以约9000万购入上述单位，持货约12年转售，帐面获利约2680万。

市场消息还透露，同区The Mayfair中层A室，单位面积约2155方呎，最新以1.138亿易手，呎价约52807元。翻查成交资料，原业主于2009年斥资6250万买入，持货逾16年转售，帐面获利约5130万。

