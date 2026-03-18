楼市短炒获利上月飙升1.2倍 新入伙盘主导 SIERRA SEA占逾30% 平均每宗赚95万

楼价持续向上，短炒获利个案显著增加。今年2月合共录161宗持货1年或以下转售帐面获利个案，较1月录约73宗，急增88宗或约1.2倍，短炒获利个案主要为新入伙盘，其中西沙SIERRA SEA占50宗最多。

据美联研究中心综合土地注册处资料显示，上月持货1年或以下转售个案合共录约187宗注册登记，较1月录约90宗登记，高出97宗或约1.08倍。上述短线买卖中，帐面获利个案录161宗，占整体短线转售成交86%，并且较1月录约73宗，按月大幅增加88宗或约1.2倍。

朗天峰平均每宗赚63.6万

若以屋苑划分，2月持货1年或以下转售并录得帐面获利个案最多屋苑为西沙SIERRA SEA，合共有50宗注册，单一项目已占期内短炒获利个案逾30%，平均每宗帐面获利约95.2万；其次是元朗朗天峰，录得12宗短炒获利个案，平均每宗帐面获利约63.6万。

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汇都录4宗短线获利

洪水桥汇都名列第三位，期内录4宗短炒帐面获利，平均每宗帐面获利约36.6万。屯门NOVO LAND、将军澳日出康城及荃湾中心均录得3宗短炒获利个案，其中NOVO LAND平均帐面获利约42.1万、日出康城平均约47.8万、荃湾中心平均约51万。

洪水桥汇都名列第三位，期内录4宗短炒帐面获利，平均每宗帐面获利约36.6万。

美联分析师岑颂谦指出，全面撤辣后投资需求增加，整体短线转售走势一直向上，而楼价向上促使部分去年入市的买家，有获利离场机会及诱因，个别去年开售而近期交楼的项目，亦陆续出现二手转售个案，未来数月短炒获利数量仍有上升空间。

随着楼价持续向上，短炒获利个案显著增加，业界料趋势有望持续。

不过，相比起炒气炽热的1997年，当年单计确认人登记已经接近1.1万宗，即平均每月超过900宗，反映目前短线炒卖未见成为风气。

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