信和屯门海珠路住宅地申宽高限 建700伙

政府去年底放宽地面建2层停车场楼面积豁免安排，发展商因相关改动而作规划申请；最新由信和投得的屯门海珠路住宅地，亦因应上述措施向城规会申请放宽17.6%高限，以兴建700伙。

地盘面积约47,017方呎，以地积比约6倍发展，建筑物高度限制由100米(主水平基准上)，申请放宽至117.6米，增加约17.6米底17.6%，以兴建1幢楼高26层分层住层（不包括1层防火层、2层地面停车场、1层公共车辆车站），以提供700伙，涉及可建总楼面约28.21万方呎。

申请人指，拟议发展符合政府优化私人发展项目设置地面停车场的总楼面豁免政策；拟议建筑物高度的放宽幅度是有充分理据支持，并将与周遭环境相符；拟议发展不会导致视觉及其他技术层面的负面影响。

资料显示，信和于去年8月以10.89亿元投得上述住宅地，当时每方呎楼面地价约3,860元。