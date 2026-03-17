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新盘向隅客带票翻睇再追价 520万购新葵芳花园2房户「憧憬减息利好后市」

楼市动向
更新时间：12:49 2026-03-17 HKT
发布时间：12:49 2026-03-17 HKT

马年开局多个新盘开售，投资者及用家入市步伐加快。美联物业葵涌 - 葵涌广场分行营业经理陈伟健 (TIMMY CHAN)表示，该行最新促成葵涌新葵芳花园一个408实呎高层户成交，获新盘向隅客带同支票睇楼，经一轮议价后更追价20万，最终以520万元成功购入。
 
陈伟健表示，成交单位为新葵芳花园C座高层03室，实用面积约408平方呎，属两房间隔，望开扬市景，为锁匙盘。单位早于2024年9月以590万元放盘，其后累减至500万元水平。

新葵芳花园C座高层03室：

长情业主持货30年 帐赚348万元

买家为新盘向隅客，认为楼价已经见底，加上预期美国下半年将减息利好后市，决定回流二手市场。买家带同支票翻睇单位后随即议价500万元，与业主一番周旋后终追价20万，以520万元成交，折合实用呎价约12,745元。
 
资料显示，原业主早于1996年1月以约172万元购入上述物业，持货长达30年，是次转手帐面获利约348万元，物业升值约2倍。
 
 

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