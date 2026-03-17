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市场频录高价租务个案 新元朗中心两房1.73万租出 每呎37元 业主回报逾10厘

楼市动向
更新时间：12:03 2026-03-17 HKT
发布时间：12:03 2026-03-17 HKT

住宅租赁市场保持活跃，而且随着租金不断上升，市场频录高价租务个案。美联营业经理郭展鹏表示，新元朗中心2座中层F室，面积约466方呎，2房间隔，单位原以每月1.8万放租，议价后获本地客以每月1.73万承租，呎租37元。

他又说，对比屋苑同类型单位近期月租约1.65万，高出约5%，并且创屋苑2房单位租金历史新高。据悉，业主于2008年以约198万购入，按最新租金计算，租金回报率约10.5厘。

柏傲湾呎租52元

另外，市场不乏租客「零议价」承租个案。美联高级分区营业经理何振荣表示，荃湾柏傲湾1A座高层C室，面积421方呎，1房间隔，单位最新获外区专才客「零议价」承租，呎租52元，属市价水平。资料显示，业主于2017年2月以约714.7万购入，按最新租金计算，租金回报率约3.7厘。

祥益执行董事谢泽铭表示，屯门NOVO LAND 2A期5座高层C室，面积498方呎，2房设计，单位原以每月1.7万放租，议价后获区内客以每月1.68万承租，呎租约34元。据了解，业主于2023年以707.7万买入单位，租金回报率约2.8厘。

中原首席分区营业经理黄家全表示，旺角利奥坊．晓岸1座低层F室，面积198方呎，属开放式间隔，最新获专才客以1.35万承租，呎租68元，属市价水平。据悉，业主于2019年7月以448万购入单位，租金回报率约3.6厘。


 

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