全港私楼差饷租值按年升3.2% 中小型单位升幅明显 太古城稳坐10大屋苑榜首

近年租金表现持续创新高之际，连带私人住宅应课差饷租值亦水涨船高，差估署最新资料显示，2026/2027年度整体私人住宅应课差饷租值，按年上升3.2%，对比今年度升幅约5.8%收窄；另外，各类别单位以面积752方呎或以下单位按年升约3.5%跑赢大市。

差估署资料显示，新一年度各类面积私人住宅单位应课差饷租值全面上升，升幅最明显为面积752方呎或以下中小型住宅单位，按年升约3.5%，是各类别单位中最多；其次为面积753方呎至1075方呎中型单位，按年升约2.9%；另外，面积1076方呎及以上大型单位，按年升约2%。

以估价册十大蓝筹屋苑住宅单位应课差饷租值表现划分，本港10大屋苑中三类单位组别，其中升幅最高的面积753方呎单位，其中位数估值最高为鲗鱼涌太古城，为24.87万；较第2位的鸭脷洲海怡半岛约23.544万高出1.326万；第3位为荔枝角美孚新邨，估值为21.684万，较第4位的康怡花园21.624万仅高出0.6万。

至于面积介乎753至1075方呎组别，同样由鲗鱼涌太古城称王，其中位数估值为35.58万，其次为鸭脷洲海怡半岛，中位数估值为34.8万，同一组别九龙区以荔枝角美孚新邨以30.63万最高；新界区最高租值为沙田第一城，中位数估值为27.36万。

至于面积1076方呎组别中，则以海怡半岛中位数估值最高，为54万，其次为太古城，中位数估值为46.74万；第3位为美孚新邨，租值为44.52万。