Blue Coast录首宗二手成交 低层户1080万易手 业主收楼一日即沽 帐赚110万

新盘销情理想，带动二手市场气氛，新入伙盘频录获利成交，帐面赚幅介乎11%至40%。中原分行高级分行营业经理王伟诚表示，黄竹坑站上盖港岛南岸Blue Coast，刚录得屋苑首宗二手买卖成交，单位为2B座低层D室，面积452方呎，2房间隔，最新以1080万易手，呎价23894元。

2年升值11%

他又表示，买家为租客，趁楼价进一步上升前「转租为买」，购入单位自用。据了解，原业主于2024年以970万一手购入单位，收楼一日即售出，持货两年帐面获利110万，帐面赚幅约11.3%。

Blue Coast刚录得首宗二手买卖成交，一个低层2房单位以1080万易手，持货两年升值约11.3%。

SIERRA SEA成交价693万

中原资深区域营业董事徐可志表示，西沙SIERRA SEA二手交投畅旺，本月暂录约17宗成交，最新第1A期5座低层J室，面积464方呎，2房间隔，原开价约700万放售，议价后以693万成交，呎价14935元。

买家为上车客，而原业主于2025年5月斥资约494.6万一手买入单位，持货约10个月转售，帐面获利198.4万，帐面赚幅约40%。

区内代理透露，元朗朗天峰2座低层K室，面积370方呎，属2房间隔，最新以480万沽出，呎价约12973元。

据了解，原业主于去年2月斥资383.7万购入上述单位，持货逾一年转售，帐面获利96.3万，帐面赚幅约25.1%。

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