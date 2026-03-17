陈小春1200万买大埔工厦特色户 巨型平台逾8600呎 代理料自用｜名人入市

大埔太平工业中心聚集物流中心、货仓、食品工场，商贸商业气氛不浓，惟最近一宗成交，突然令这工厦变得有艺术感，其中一个顶楼特色户，买家为知名歌手与演员陈小春，作价1200万。

原业主22年帐赚1050万

中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，此单位电梯不到，要走一层楼梯，建筑面积4470方呎，另入契平台8642方呎，坐拥大量户外空间，「平台大过屋」，相信陈小春购入自用。该单位抵买，平均每呎2685元（未计平台），原业主为用家，2004年「平平地」以50万承接，放置艺术品，自用作工作室，持资近22年帐面赚1050万，升值23倍。

大埔太平工业中心聚集物流中心、货仓及食品工场。

代理表示，此单位电梯不到，要走一层楼梯，建筑面积4470方呎，另入契平台8642方呎，坐拥大量户外空间，「平台大过屋」

最新买家陈泰铨（Chan Tai Chuen）以1200万承接，根据公开资料，陈自2014年起担任广东省惠州市政协委员，今年2月会议中以「陈泰铨」（Chan Tai Chuen）名义现身参政，原来已于2020年已改名，陈小春钟情大埔，于2015年斥约7000万购入区内逸珑湾二期相连单位，自住至今。

本报联络陈小春，据知情人士表示，近年他活跃于内地，其团队亦身在内地，直至截稿时未能联络上。