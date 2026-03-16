港铁锦上路站第二期项目截收意向 现场暂收1份意向书

港铁锦上路站第二期物业发展项目，项目住宅楼面涉约76.78万方呎，料可提供约1,290伙，今日截收意向书，就现场所见，暂收1份意向书，为不知名财团。

上述项目毗邻港铁锦上路站，住宅总楼面约76.79万方呎，料提供1,290伙，商业总楼面则约43.86万方呎，该地盘将作商住发展，可建总楼面约120.65万方呎，属于2022年12月以来逾3年以来最大铁路物业发展项目。

港铁指，该项目日后将和港铁网络无缝连接，而待北环线通车后，锦上路站将升级为北环线和屯马线的转乘枢纽。另外，入标财团可选择竞投商业部分的未来权益安排。

该项目综合市场估值约36亿至60亿元，每方呎估值约3,000至5,000元。