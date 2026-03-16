港铁锦上路站第二期项目截收意向 共收30份意向书
更新时间：17:40 2026-03-16 HKT
发布时间：13:55 2026-03-16 HKT
发布时间：13:55 2026-03-16 HKT
港铁公布，锦上路站第二期物业发展项目，今日截止招收发展意向书，共收到30份意向书，数目与过往相若，充分反映铁路物业项目的优势，将尽快落实有关招标安排。
上述项目毗邻港铁锦上路站，住宅总楼面约76.79万方呎，料提供1,290伙，商业总楼面则约43.86万方呎，该地盘将作商住发展，可建总楼面约120.65万方呎，属于2022年12月以来逾3年以来最大铁路物业发展项目。
港铁指，该项目日后将和港铁网络无缝连接，而待北环线通车后，锦上路站将升级为北环线和屯马线的转乘枢纽。另外，入标财团可选择竞投商业部分的未来权益安排。
该项目综合市场估值约36亿至60亿元，每方呎估值约3,000至5,000元。
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