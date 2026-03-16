尖沙咀金巴利街地盘7500万易手 投资者承接 计划发展精品酒店

在投资酒店市场气氛升温，尖沙咀金巴利街一个地盘，以约7500万易手，每方呎楼面地价约4464元，买家为投资者，计划发展精品酒店，总投资约1.43亿。

持货6年半贬值35%

上址为金巴利街18号地盘，市场消息透露，该项目以约7500万易手，占地面积约1400方呎，以商业地积比12倍计算，可重建楼面约16800方呎，每呎楼面地价4464元，原业主2019年8月高位接货，当时作价1.15亿，持货近6年半，帐面贬值4000万，幅度约35%。

市场人士表示，该项目每呎楼面地价4400多元，属核心旅游区相对吸引水平。根据城市规划资料，地盘可作酒店用途，可建不高于110米，具备发展精品酒店的条件。

精品酒店涉50个房间

利嘉阁（工商舖）商舖商业及投资部高级营业董事郑得明促成该宗交易，他表示，该地盘已完成打桩工程，新买家计划发展精品酒店，总投资约1.43亿，涉及50个房间，每个面积约240方呎。

他补充，尖沙咀为重要旅游及零售区，邻近弥敦道一带旅客长期活跃。随着访港旅客逐步回升，加上演唱会、展览及盛事活动持续，带动消费气氛，酒店需求相应增加。

他续说，近期全球局势不稳，中东地区战事持续，油价高企，国际资金流动加快。在此背景下，部分资金倾向流入金融体系稳定的城市，核心区物业具吸引力，尖区酒店地盘供应有限，吸引投资者作长线部署。

上址毗邻的金巴利街20号商业地盘亦放售中，由已故赌王何鸿燊及相关人士持有，早前由遗产管理人放售，去年意向价8800万，及后减至5000万，该地盘位处单边，占地面积约1410方呎，距离尖沙咀港铁站B2出口，步程约3至4分钟。