超级豪宅应课差饷租值曝光 李兆基家族山顶皇宫屋蝉联「租值王」 连续6年全港最贵

本港租金持续向上，上月租金指数亦再破顶，惟超级豪宅应课差饷租值未见有变化，最瞩目为恒基创办人李兆基家族持有的山顶「李氏皇宫」，按年差饷租值维持2560.8万不变，连续6年称霸全港「租值王」；其次为长和系创办人李嘉诚寿山村道洋房，按年亦维持1948.2万。

「李氏皇宫」连续6年蝉联

差估署最新资料显示，2026/2027年度整体私人住宅应课差饷租值，平均按年上升0.3%，惟超级豪宅应课差饷租值按年则未有变化。最瞩目为恒基创办人李兆基家族持有的山顶白加道35号「李氏皇宫」，新一年度应课差饷租值合共达2560.8万，平均一个月租值达213.4万。

署方将上址分为1、2、3号屋及停车场作应课差饷租值估算，其中3幢洋房新一年度租值分别为888万、840万及792万，而停车场部分为40.8万，合计总租值达2560.8万，结束过去2年升势按年表现持平，但已是连续6年蝉联全港「租值王」宝座。

18.2亿元投得「李氏皇宫」 图则不公开

资料显示，李兆基家族在10多年前以18.2亿从许世勋家族购入，并重建成2幢5312方呎、以及1幢5925方呎的大屋，计及其他设施如泳池、16个车位及绿化空间等，总楼面达26756方呎。

由于李氏反对相关建筑图则开放予公众查阅，除非获版权拥有人、即李氏一家的授权书及连同其拥有资料版权的声明书，否则不得查阅，因此外界暂时仍无法窥探大宅内的设计。

李嘉诚寿山村道洋房持平

长和系创办人李嘉诚旗下寿山村道22A至C号洋房，按年维持1948.2万，即折合每月租值约162.35万；同由李氏持有的深水湾道79号，最新租值持续927.6万不变，每月租值约77.3万。

长和系创办人李嘉诚豪宅租值按年不变。

寿山村道22A至C号洋房租值按年维持1948.2万。

最贵租值单一洋房 马化腾持有

腾讯主席马化腾持有的大浪湾道13号，应课差饷租值维持1317万不变，料继续成为全港最贵租值单一洋房物业，每月租值约109.75万；资料显示，马氏于2009年以约4.8亿购入上述物业。

马化腾的富豪邻居，包括持有大浪湾道12号大宅的电盈主席李泽楷，该大屋最新租值637.56万。占地逾2万方呎，由于大屋主要建材为美国入口的红木，故被封为「超级木屋」。

阿里巴巴创办人马云持有的山顶白加道22号，亦维持1240.8万，每月租值约103.4万。不过，「湖北首富」之称的丝宝集团主席梁亮胜持有的浅水湾道89号，新一年度应课差饷租值维持1169.4万不变。丝宝集团主要业务经营洗浴用品等生意，总部设于武汉。

另外，富商刘銮雄及相关人士持有的渣甸山白建时道12号豪宅，按年租值维持925.32万；和记电讯香港主席霍建宁持有的深水湾道37号最新租值为789.6万，按年无升跌。