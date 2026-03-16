换楼客怕迟买会贵「先买后卖」 代理漏夜奔中山送订 845万抢购荃湾愉景新城3房

近期楼市入市气氛持续升温，二手放盘承接速度明显加快，甚至出现买家「抢盘」情况。荃湾愉景新城刚录得一宗3房户成交，一名同区换楼客因担心楼价再升，决定「先买后卖」；代理为助客人夺得心头好，更漏夜赶赴内地向业主送订签约，最终成功以845万元成交，实用呎价13101元。

惊闻有竞争对手

美联物业愉景新城分行高级分区营业经理钟家豪表示，刚促成的单位为荃湾愉景新城8座低层E室，实用面积645平方呎，属3房方厅间隔。原业主原本于上址自住，近年已移居中山，单位放盘仅约两星期即获承接。从代理提供的相片可见，单位方厅间隔四正实用，内笼装修亦相当簇新。

即睇单位内笼：

新买家为同区换楼客，眼见楼市气氛转旺，为怕迟买越贵，遂采取「先买后卖」的策略。买家于早上睇楼后，即火速相约家人翻睇，还价后得悉业主已相约另一买家于翌日早上回港签约。

为协助买家抢先一步夺得心头好，代理知悉情况后，随即向买家收取订金并签约，其后更连夜奔赴中山，与业主签约落实交易。单位最终以845万元易手，折合实用呎价约13,101元。

荃湾本月暂录近80宗交投

钟家豪补充，荃湾区本月至今暂录得近80宗二手买卖成交，平均成交价按月稳步上扬约2%至3%。随着近期市场笋盘陆续被消化，二手放盘量减少，不少准买家为免错失入市良机，决定速度已明显加快。

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