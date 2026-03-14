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大湾区指数报90.76 按月回升0.61%

楼市动向
更新时间：11:38 2026-03-14 HKT
发布时间：11:38 2026-03-14 HKT

中原大湾区指数今年2月报90.76点，终了连续6个月跌势，按月回升0.61%。上月12个指数中，有8个上升，跌幅介乎0.6%至6.4%，录得跌幅则有4个，下降幅度介乎1.4%至2.6%。

四大中心城市指数，深圳与香港录升幅，深圳指数结束了连跌11个月，而澳门指数续创历史新低。广州2月份二手成交仅录5598宗，较一月份下跌37%，令广州指数于2月份跌破80点，报79.23，创2016年9月以来9年来的新低。深圳指数则结束11连跌，2月倒升1%，惟成交亦受春节假期影响，二手仅录2339宗，按月下跌56%。

中原指，2月份受春节影响，属传统淡季，而且今年春节假期较往年长，进一步利淡交投。香港方面，虽然同受新年假期影响，发展商减慢推盘，加上市场憧憬2月底公布的财政预算案是否具楼市救市措施，交投同告减少，但于减息周期下，准买家担心迟买会贵，积极议价。

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