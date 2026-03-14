新盘推售增市场气氛 屋苑预约睇楼量按周升1.8%至3.8%

本周末再有全新盘首轮推售，为市场增气氛，亦吸引部分准买家在二手市场觅盘，带动周末睇楼活动。综合各大代理行数据显示，本周末二手睇楼活动按周再升约1.8%至3.8%。

美联高级董事布少明表示，多个新盘蓄势待发，部署短期内应市，进一步刺激购买力涌现。尽管一手抢占不少客源，但仍不乏买家趁市旺在二手市场积极寻宝，故周末二手屋苑睇楼活动亦见受惠，并按周继续录得升幅。根据该行统计，本周末（14至15日）15个指标二手屋苑预约睇楼量录得约525组，较上周末约506组，按周续升约3.8%，连升3个周末。

买家揾盘心态积极

利嘉阁研究部主管陈海潮指，各区一手新盘于本周末率先开售，带动楼市气氛升温，二手市场亦有受惠；虽然二手业主惜售叫价硬净，市场盘源开始不足，但买家揾盘心态积极进取，对后市看法正面乐观，带动预约睇楼量连升3个周末。根据利嘉阁研究部数据估算，全港50个指标屋苑共录1370组客户于周末预约睇楼，较上周末的1335组再升2.6%。

一手新盘持续登场

港置研究部董事王品弟说，在环球经济前景未明下，香港楼市向来被视为资金的「避风港」。随着新盘持续推售，一手市场保持活跃，加上二手业主议价幅度仍然温和，预期短期购买力将继续释放，一、二手市场可望保持稳步向好的发展格局，楼市走势持续向好。据该行统计显示，本周末十大二手指标屋苑预约睇楼量录得约386组，较上周末约379组，按周上升约1.8%。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，本月新盘持续登场，市场反应热烈，带动二手市场气氛亦趋热闹。本周六尖沙咀及北部都会区两个全新盘齐开售，吸走不少购买力，惟对二手市场未造成太大影响，睇楼量稳定活跃。现时新盘与二手市场并行发展，形成百花齐放局面，料另一波楼市小阳春快将出现。而该行统计的十大屋苑本周末预约睇楼量录得457组，较上周微跌2组或0.4%。

祥益执行董事盘嘉茵表示，白居二及绿表客仍活跃，周六日不少客人已预约，私楼方面涉及百元印花税的放盘去货快，上车入市或投资客本周仍是预约活跃，更由区内一线楼盘而转向二线区楼盘预约参观。