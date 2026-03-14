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天御2期4房大宅1.64亿成交 每呎5.93万

楼市动向
更新时间：11:16 2026-03-14 HKT
发布时间：11:16 2026-03-14 HKT

豪宅市道向好，一手市场昨日再录破亿大额成交，恒基及新世界发展的西半山天御2期最新标售单位为1座33楼B室，面积2773方呎，属4套房间隔，以1.64688亿连1个停车位售出，成交呎价高见59390元。根据成交记录册，买家选用90天成交期的付款计划。

上述单位为项目本月首宗成交，连同其他期数至今累售37伙，成交价9800万至逾4.22亿，共套现逾54.9亿。天御开售至今吸引多位城中名人与老牌家族入市，消息指，项目买家包括针织商人罗建生家族，以逾3.54亿买入全层特色户，以及汤臣集团执行董事汤子嘉以约1.12亿购入高层大宅等。

另一方面，恒基牵头发展的启德天泷昨日连沽两伙，套现约6620万。恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，天泷自推出以来备受追捧，项目1座2楼A室，面积1428方呎，属4房2套间隔，成交价5223万，成交呎价36576元。

天泷单日连沽2伙

韩家辉指，天泷过去3日连沽4伙，套现逾9568万，自现楼形式销售后，连售207伙，连车位合共套现约85.1亿，全盘累售262伙，连车位合共套现约108.7亿。

南丰旗下的西半山豪宅项目罗便臣道80号昨日亦连售5伙，各自附连1个停车位售出，成交价介乎2550万至3418万，单日套现逾1.37亿。售出单位中最贵为1座37楼B室，面积1083方呎，属于3房1套大宅，连1个车位以3418万成交，成交呎价31560元。

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