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Blue Coast录得一宗招标成交 每呎31400元 下周调高4房意向价4%

楼市动向
更新时间：11:08 2026-03-14 HKT
发布时间：11:08 2026-03-14 HKT

长实与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸Blue Coast于昨日新录一宗招标成交，单位为1A座32楼B室，面积1267方呎，4房1套连储物室套间隔，以3978.38万成交，呎价31400元。据悉，该买家为本地客，计划购入单位作自住用，发展商并落实本月21日调高4房意向价4%。

招标成交价3978万

长实营业部首席经理郭子威表示，近日一手市场交投畅旺，新盘豪宅屡录高价成交。项目4房大宅接连录得理想成交及屡创新高，预期踏入第二季楼市将进入上升周期。项目现时位于1A座可供发售4房户仅余5伙，供应日趋罕有，因此决定下周六（21日）起正式上调余下4房单位招标意向价，加幅最高达4%。

恒隆旗下九龙湾现楼项目皓日最新亦以招标方式售出23楼A室，面积770方呎，3房1套连工作间套间隔，成交价约1420万，呎价约18442元。据了解，上述单位由一名香港买家与一名内地买家共同购入，两人目前均居于内地，一直有意在香港置业作投资用。因认为该单位具备长远升值潜力，故决定入标竞投并成功购入。

凯栢峰呎价1.8万连沽3伙

信和伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯栢峰，于昨日连沽3伙，合共套现逾2541万，全数单位呎价均录逾1.8万，其中成交呎价最高单位则为凯栢峰I第1A座55楼A室，面积448方呎，2房间隔，成交价价逾844万，成交呎价18844元。成交价最高则为凯栢峰II第2B座29楼A室，面积461方呎，2房间隔，以逾854万售出，呎价18527元。

凯栢峰自2025年现楼重推后，累计售出1105伙，总销售金额逾75亿，整个系列尚余16伙待售。

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