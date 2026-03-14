瑜意云向今同步推售共涉360伙 瑜意超购30倍 云向超购14倍

发展商为抢占市场购买力而加速推盘，今日有两个全新盘展开首轮销售，共涉360伙，吸引投资客及用家入市。其中尖沙咀瑜意今开卖160伙，项目日前截收逾5100票，录超额约30倍，客源中约4成为大手客；粉锦公路新盘云向昨晚正式截票，累录逾3000个登记，对比今开售的200伙超额逾14倍。

华懋旗下尖沙咀项目瑜意共录逾5100个认购登记，超额认购约30倍，并为尖沙咀区近10年来入票最高的新盘。华懋集团销售及市场总监封海伦表示，瑜意认购反应踊跃，由最后登记数据反映，计划购入至少2伙或以上的大手客占比更见上升至4成，其余则为拟购1至2伙的客人，显示市场对项目地段与升值潜力均具信心。为让更多用家选购心仪单位，是次销售中预留至少50伙予非大手客组别的客人。

瑜意大手占逾1500票

根据抽签结果，最大手组别、须买7伙以上的AS组录得16票，而须买2伙至6伙的A1和A2组合共录逾1500票。

瑜意首轮销售价单单位面积介乎274至444方呎，包括开放式、1房及2房户型，以最高17%折扣计算，折实售价533.35万至1175.36万，折实呎价由18546至25958元。周日起则预留4伙特色单位以招标形式发售。

云向截收逾3000票

另一方面，永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永指，旗下粉锦公路云向人气持续，参观人流不断。项目昨晚截止购楼意向登记，合共截收逾3000票，对比今日首轮销售的200伙单位，录超额认购逾14倍。

昨日就发展商设于观塘的展销厅现场所见，不少准买家把握最后机会，于正式截票前到场参观示范单位，气氛不俗。发展商曾指，项目客源中逾一半为投资客，更有部分想要买入多于1伙，但为平衡不同买家的入市需要，亦预留一批单位在普通买家时段开售。

今日开售单位涵盖开放式至2房单位，面积286至445方呎，价单售价460.3万至968.4万，价单呎价15859至21764元，扣除最高达20%的优惠后，折实售价368.3万至774.8万，折实呎价12687至17413元。